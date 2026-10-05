"Народжені перемагати" повернулися: NAVI розгромили 9z на престижному ESL Pro League Season 24

Українська організація Natus Vincere здобула вже другу перемогу на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 24, що проходить у польському місті Катовіце.

Зустріч проти аргентинського клубу 9z завершилася з рахунком 2:0.

Спершу "народжені перемагати" розгромили суперника на їхньому ж виборі Nuke (13:6), після чого повторили такий же результат вже на власній мапі Cache.

Таким чином, Natus Vincere піднялися в сітку 2:1 (2 перемоги 1 поразка), де вже наступний матч зіграють за вихід у плейоф. 9z ж, які стали найбільшим відкриттям літнього Мейджору, впали до сітки 1:2 та боротимуться за виживання.

Для виходу в плейоф команді необхідно здобути загалом 3 перемоги. 3 поразки означатимуть виліт.

ESL Pro League Season 24

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

3 тур, 5 жовтня

Natus Vincere (Україна) – 9z (Аргентина) 2:0 (13:6 Nuke, 13:6 Cache)

Зауважимо, що NAVI ризикують вперше пропустити головний турнір сезоні – Мейджор. Саме українська організація – єдина у світі, яка брала участь на всіх Мейджорах в історії.

Однак жахливий виступ команди останні кілька місяців призвів до того, що колектив серйозно опустився у рейтингу (нижче за топ-30), за яким і роздаються інвайти, та випав із зони запрошень.

Перемога у першому матчі турніру проти німецької G2 дещо покращила шанси на прохід, успіх проти 9z підняв команду взагалі в топ-10. Однак для гарантованого інвайту необхідно здобути ще щонайменше 2 перемоги.