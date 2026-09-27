Українська команда NAVI стала віцечемпіоном престижного PGL Wallachia Season 9

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere поступилася у фіналі престижного турніру з Dota 2 – PGL Wallachia Season 9.

Поєдинок проти російської команди Yandex завершився розгромною поразкою 0:3.

Таким чином "народжені перемагати" стали віцечемпіонами першого престижного турніру після головного змагання в Dota 2 – The International 2026. Однак варто додати, що турнір пропускали два найкращі клуби світу.

За друге місце український колектив заробив 175 000 призових.

PGL Wallachia Season 9

Dota 2, фінал

27 вересня

Natus Vincere (Україна) – Yandex (-) 0:3

Додамо, що невдовзі розпочнеться турніру BLAST SLAM VIII, який відбудеться з 29 вересня до 11 жовтня.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація Natus Vincere посіла 4 місце у загальному заліку головного турніру світу – Esports World Cup 2026.