Команда NAVI з Dota 2 не зуміла вийти у плейоф чемпіонату світу

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere з Dota 2 не зуміла вийти у плейоф на Esports World Cup 2025.

У вирішальному матчі в додатковій стадії "народжені перемагати" поступилися команді Falcons із Саудівської Аравії з рахунком 0:2. Суперники без проблем забрали обидві мапи, а українська команда покинула турнір.

Зауважимо, що в попередніх двох матчах проти цього суперника українська організація не поступалася: була одна перемога та одна поразка.

Esports World Cup 2025 – Dota 2

Elimination Phase

13 липня

Natus Vincere (Україна) – Falcons (Саудівська Аравія) 0:2

Нагадаємо, NAVI посіли друге місце на груповому етапі, поступившись у матчі за перше місце росіянам зі Spirit.

Загалом "народжені перемагати" чудово проводять чемпіонат світу. Напередодні команда NAVI з Apex Legends зуміла напряму вийти у фінальну частину турніру. Також гравець NAVI вийшов у плейоф турніру з файтингу Fatal Fury: City of the Wolves.

Окрім цього, нещодавно команда NAVI з PUBG кваліфікувалася на Esports World Cup 2025. Турнір з PUBG пройде 15-16 серпня, а призовий фонд складатиме 2 мільйони доларів.