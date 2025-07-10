Українська команда NAVI програла росіянам, але все одно пройшла далі на чемпіонаті світу

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere з Dota 2 не зуміла перемогти росіян зі Spirit у матчі за перше місце групи на Esports World Cup 2025.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2. Попри поразку, "народжені перемагати" зуміли вийти в наступну стадію (Elimination Phase), до того ж одразу в другий раунд.

Це сталося завдяки тому, що в паралельному матчі між Xtreme Gaming та Talon була зафіксована нічия. Наступний матч NAVI відбудеться 13 липня та розпочнеться о 12:00 за Києвом. Суперник стане відомий пізніше. У цій грі визначиться учасник плейоф.

Додамо, що призовий фонд турніру з Dota 2 становить 3 мільйони доларів. У першій грі на турнірі "народжені перемагати" розписали мирову з філіппінською Talon, а пізніше обіграли Xtreme Gaming.

Esports World Cup 2025 – Dota 2

Груповий етап, третій матч

10 липня

Natus Vincere (Україна) – Spirit (-) 0:2

Зауважимо, що нещодавно команда NAVI з PUBG кваліфікувалася на Esports World Cup 2025, що відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Турнір з PUBG пройде 15-16 серпня, а призовий фонд складатиме 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.