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Гравець NAVI вийшов у плейоф на чемпіонаті світу з кіберспорту

Микола Дендак — 12 липня 2025, 11:47
Гравець NAVI вийшов у плейоф на чемпіонаті світу з кіберспорту
Луїс Гваделупе "DarkAngel" Кастільо Гомес
NAVI

Мексиканський гравець української команди NAVI Луїс Гваделупе "DarkAngel" Кастільо Гомес вийшов у плейоф турніру з файтингу Fatal Fury: City of the Wolves, що проходить на Esports World Cup 2025.

Про це повідомляє пресслужба організації.

DarkAngel розпочав чемпіонат з поразки від Kindevu з Team Falcons (0:3), але в нижній сітці розпочав свій переможний шлях до плейоф. Спершу обіграв Nemo (3:2), а потім у вирішальному матчі взяв реванш у Kindevu (3:1).

Зауважимо, що фінальна частина відбудеться сьогодні, 12 липня, за системою Single Elimination із додатковим матчем за третє місце. Переможець турніру отримає 300 тисяч доларів. Також додамо, що вихід DarkAngel у плейоф приніс NAVI 200 клубних очок EWC.

Загалом "народжені перемагати" чудово проводять турнір. Напередодні команда NAVI з Apex Legends зуміла напряму вийти у фінальну частину турніру. Також у наступну стадію на чемпіонаті світу вийшла і команда NAVI з Dota 2.

Окрім цього, нещодавно команда NAVI з PUBG кваліфікувалася на Esports World Cup 2025. Турнір з PUBG пройде 15-16 серпня, а призовий фонд складатиме 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.

Navi Кіберспорт Esports World Cup

Esports World Cup

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