Українська команда NAVI з PUBG вийшла на чемпіонат світу 2025

Українська кіберспортивна команда NAVI з PUBG кваліфікувалася на один з найпрестижніших турнірів року – Esports World Cup 2025.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Народжені перемагати" впевнено пройшли груповий етап та гарантували собі місце одразу у гранд-фіналі. За перші два дні вирішального етапу NAVI вдалося кілька разів здобути перемогу та двічі фінішувати другими.

Тож перед стартом останніх шести поєдинків команда відставала від трійки лідерів лише на 3 бали. І колектив зумів відіграти цю різницю, набравши за шість матчів 58 очок, що дозволило кваліфікуватися на чемпіонат світу.

Склад NAVI з PUBG

Віталій "Hakatory" Шайда (Україна);

Сергій "SoseD" Зубков (Україна);

Антон "Feyerist" Дутчак (Україна);

Кирило "ext4nz" Лисенко (Україна).

Esports World Cup 2025 року відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Змагання розпочнеться 8 липня та триватиме до 24 серпня. Турнір з PUBG пройде 15-16 серпня, а призовий фонд складатиме 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.