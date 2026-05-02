NAVI знову обіграли FaZe і вийшли у фінал турніру BLAST Rivals

Українська команда Natus Vincere вийшла у фінал LAN-турніру BLAST Rivals Spring 2026 з СS2, який проходить в американському місті Форт-Верті, штат Техас.

"Народжені перемагати" знову зустрілися з FaZe, яких з рахунком 2:0 обіграли ще на груповому етапі.

Матч, який проходив у форматі best of 3, завершився перемогою української організації з аналогічним рахунком (перемога на Dust2 – 13:5, та мапі Ancient – 13:11).

BLAST Rivals 2026 Season 1

Плейоф, 1/2 фіналу

Natus Vincere – FaZe Clan 2:0

NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze

FaZe: frozen, Neityu, broky, Twistzz, jcobbb

Нагадаємо, що наприкінці березня NAVI програли Vitality у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь французів.