Чергові зміни складу: українську команду Monte залишило два гравці

Українська кіберспортивна організація Monte оголосила про чергові зміни в складі команди з Counter-Strike 2.

Про це йдеться у соцмережах Monte.

Колектив покинули: українець Владислав "leen" Степанов, який пройшов шлях від академки клубу з Монастирища до головної команди, та француз Алі "hAdji" Хайнусс, що двічі приходив до Monte, але так і не зміг закріпитися.

Наразі не відомо, де надалі будуть виступати кіберспортсмени. Також організація досі не знайшла повноцінну заміну гравцям. Тимчасово замість них виступатимуть литовець Аурімас "Bymas" Піпірас та француз Томас "Djoko" Павоні.

Нещодавно Monte покинуло дві головні зірки команди: українець і легенда колективу Сергій "DemQQ" Демченко та поляк Олек "hades" Міскевич. Демченка підписала організація Олександра Зінченка, а Міскевич перейшов у одну з найкращих команд світу – G2.