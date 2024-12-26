Капітан Passion UA близький до переходу у Fnatic

Капітан української команди Passion UA Родіон fear Смик може перейти Fnatic.

Про це повідомляє CS2 NEWS.

Rumours: fnatic is about to sign 🇺🇦 fear. pic.twitter.com/zLs7ANrzyW — CS2 NEWS (@CS2News_EN) December 24, 2024

Лондонський колектив вирішив попрощатись із Каденом bodyy Буше, зробивши ставку на більш молодого та перспективного гравця.

Нагадаємо, що Passion UA драматично вилетіли з PW Shanghai Major 2024, не зумівши здолати GamerLegion та Wildcard.

Раніше повідомлялось, що команда зберегла свої позиції в оновленому рейтингу HLTV.