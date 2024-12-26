Капітан Passion UA близький до переходу у Fnatic
Родіон Смик
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Капітан української команди Passion UA Родіон fear Смик може перейти Fnatic.
Про це повідомляє CS2 NEWS.
Лондонський колектив вирішив попрощатись із Каденом bodyy Буше, зробивши ставку на більш молодого та перспективного гравця.
Нагадаємо, що Passion UA драматично вилетіли з PW Shanghai Major 2024, не зумівши здолати GamerLegion та Wildcard.
Раніше повідомлялось, що команда зберегла свої позиції в оновленому рейтингу HLTV.