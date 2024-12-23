NAVI зберегли місце в трійці, FAVBET піднялися на 5 позицій у рейтингу HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 23 грудня.

Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, зберегла третю сходинку. Очолювати список продовжує європейський колектив G2.

Другими тепер стали чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.

Дві найкращі команди з виключно українським складом, Passion UA та B8 зберегли свої місця в списку, а Monte втратили кілька позицій.

Зуміли піднятися на 5 сходинок гравці, що представляють команду FAVBET, яка увійшла до 70 найкращих колективів світу за версією видання.

Рейтинг HLTV

23 грудня

(1) G2 – 985 балів; (2) Spirit – 962; (3) NAVI – 782; (4) Vitality – 668; (5) FaZe – 667; (6) MOUZ – 605; (7) The MongolZ – 431; (8) HEROIC – 390; (9) Liquid – 371; (10) FURIA – 299;

...

25 (25) Passion UA – 70;

26 (26) B8 – 69;

40 (36) Monte – 37;

42 (42) NAVI Junior – 33;

70 (75) FAVBET – 15;

78 (81) L&G – 13;

110 (138) kONO – 8;