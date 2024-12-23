NAVI зберегли місце в трійці, FAVBET піднялися на 5 позицій у рейтингу HLTV
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 23 грудня.
Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, зберегла третю сходинку. Очолювати список продовжує європейський колектив G2.
Другими тепер стали чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.
Дві найкращі команди з виключно українським складом, Passion UA та B8 зберегли свої місця в списку, а Monte втратили кілька позицій.
Зуміли піднятися на 5 сходинок гравці, що представляють команду FAVBET, яка увійшла до 70 найкращих колективів світу за версією видання.
Рейтинг HLTV
23 грудня
- (1) G2 – 985 балів;
- (2) Spirit – 962;
- (3) NAVI – 782;
- (4) Vitality – 668;
- (5) FaZe – 667;
- (6) MOUZ – 605;
- (7) The MongolZ – 431;
- (8) HEROIC – 390;
- (9) Liquid – 371;
- (10) FURIA – 299;
...
25 (25) Passion UA – 70;
26 (26) B8 – 69;
40 (36) Monte – 37;
42 (42) NAVI Junior – 33;
70 (75) FAVBET – 15;
78 (81) L&G – 13;
110 (138) kONO – 8;