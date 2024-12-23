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NAVI зберегли місце в трійці, FAVBET піднялися на 5 позицій у рейтингу HLTV

Станіслав Лисак — 23 грудня 2024, 21:52
NAVI зберегли місце в трійці, FAVBET піднялися на 5 позицій у рейтингу HLTV
Natus Vincere

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 23 грудня.

Команда з України Natus Vincere після того, як втратила лідерство у списку найкращих команд світу, зберегла третю сходинку. Очолювати список продовжує європейський колектив G2.

Другими тепер стали чемпіони шанхайського мейджору Team Spirit, за яких виступає 4 росіянина та один українець.

Дві найкращі команди з виключно українським складом, Passion UA та B8 зберегли свої місця в списку, а Monte втратили кілька позицій.

Зуміли піднятися на 5 сходинок гравці, що представляють команду FAVBET, яка увійшла до 70 найкращих колективів світу за версією видання.

Рейтинг HLTV

23 грудня

  1. (1) G2 – 985 балів;
  2. (2) Spirit – 962;
  3. (3) NAVI – 782;
  4. (4) Vitality – 668;
  5. (5) FaZe – 667;
  6. (6) MOUZ – 605;
  7. (7) The MongolZ – 431;
  8. (8) HEROIC – 390;
  9. (9) Liquid – 371;
  10. (10) FURIA – 299;

...

25 (25) Passion UA – 70;

26 (26) B8 – 69;

40 (36) Monte – 37;

42 (42) NAVI Junior – 33;

70 (75) FAVBET – 15;

78 (81) L&G – 13;

110 (138) kONO 8;

Natus Vincere Counter-Strike 2 HLTV

Natus Vincere

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