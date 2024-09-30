jL висловився про поразку від G2: Не було відчуття, що ми хотіли виграти

Гравець української організації Natus Vincere (1), литовець Юстінас "jL" Лекавічус, прокоментував поразку команди від G2 (3) у фіналі престижного турніру з гри Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Його слова передає HTLV.

"Це просто втома і стрес. У нас не було багато практики перед цим турніром, але ми все одно дійшли до фіналу. G2 були кращими, більш підготовленими та більш голодними до трофеїв. Не було відчуття, що ми дуже хотіли виграти, тому що не знаходили рішень, коли виникали проблеми. Можливо, це була недостатня підготовка, а можливо, ми були занадто втомлені. Не знаю, але вони грали краще", – сказав гравець.

Зазначимо, що це була перша перемога G2 проти NAVI за останні 10 зустрічей. У фіналі верхньої сітки групового етапу українська організація перемагала "самураїв", але не змогла повторити цей результат у фіналі плейоф.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.