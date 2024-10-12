NAVI зіграють проти норвезької команди HEROIC у півфіналі IEM Rio 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зіграє проти норвезької організації Heroic (16) у півфіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.
Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом. Гра проходитиме у форматі best of 3. Переможець пройде до фіналу, де позмагається з переможцем дуелі FURIA – MOUZ.
Нагадаємо, у чвертьфіналі "народжені перемагати" без особливих проблем обіграли російський Virtus.pro. Після гри представники NAVI вирішили не тиснути руки опонентам.
Півфінал, 12 жовтня
Natus Vincere (Україна) – HEROIC (Норвегія)
IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.