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NAVI зіграють проти норвезької команди HEROIC у півфіналі IEM Rio 2024

Руслан Травкін — 12 жовтня, 07:47
NAVI зіграють проти норвезької команди HEROIC у півфіналі IEM Rio 2024
NAVI

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зіграє проти норвезької організації Heroic (16) у півфіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом. Гра проходитиме у форматі best of 3. Переможець пройде до фіналу, де позмагається з переможцем дуелі FURIA – MOUZ.

Нагадаємо, у чвертьфіналі "народжені перемагати" без особливих проблем обіграли російський Virtus.pro. Після гри представники NAVI вирішили не тиснути руки опонентам.

IEM Rio 2024. Бразилія
Призовий фонд – 250 тисяч доларів
Півфінал, 12 жовтня

Natus Vincere (Україна) – HEROIC (Норвегія)

IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Heroic Natus Vincere Counter-Strike 2 IEM Rio 2024

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