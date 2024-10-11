NAVI не потиснули руки гравцям російського Virtus.pro після перемоги у чвертьфіналі IEM Rio 2024

Гравці української кіберспортивної організації Natus Vincere (1) не потисли руки представникам російської команди Virtus.pro (9) після матчу чвертьфіналу IEM Rio 2024.

Після фінального раунду всі гравці NAVI зібрали речі і пішли зі сцени.

Зауважимо, що перед матчем литовець Юстінас "jL" Лекавічюс "відбив кулак" гравцю "ведмедів" Давіду "n0rb3r7" Даніеляну, коли команди мали потиснути одна одній руки.

Нагадаємо, перемогу у грі здобули "народжені перемагати" з рахунком 2:0. IEM Rio 2024 буде проходити з 7 по 13 жовтня у Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.