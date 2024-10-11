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NAVI не потиснули руки гравцям російського Virtus.pro після перемоги у чвертьфіналі IEM Rio 2024

Руслан Травкін — 11 жовтня, 21:18
NAVI не потиснули руки гравцям російського Virtus.pro після перемоги у чвертьфіналі IEM Rio 2024
Юстінас "jL" Лекавічус
x.com/natusvincere

Гравці української кіберспортивної організації Natus Vincere (1) не потисли руки представникам російської команди Virtus.pro (9) після матчу чвертьфіналу IEM Rio 2024.

Після фінального раунду всі гравці NAVI зібрали речі і пішли зі сцени.

Зауважимо, що перед матчем литовець Юстінас "jL" Лекавічюс "відбив кулак" гравцю "ведмедів" Давіду "n0rb3r7" Даніеляну, коли команди мали потиснути одна одній руки.

Нагадаємо, перемогу у грі здобули "народжені перемагати" з рахунком 2:0. IEM Rio 2024 буде проходити з 7 по 13 жовтня у Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

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