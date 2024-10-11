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NAVI обіграли російський Virtus.pro і вийшли до півфіналу IEM Rio 2024

Руслан Травкін — 11 жовтня, 19:57
NAVI обіграли російський Virtus.pro і вийшли до півфіналу IEM Rio 2024
Юстінас "jL" Лекавичюс
x.com/IEM

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зіграла проти російського складу Virtus.pro (9) у чвертьфіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Матч завершився перемогою NAVI з рахунком 2:0.

Перший раунд проходив на мапі Inferno, яка була вибором "ведмедів". Українська команда декласувала росіян у цьому раунді – 13:4.

На карті Ancient, яка вже була вибором "народжених перемагати", початок був не найкращим – Virtus.pro повели з рахунком 4:0, але NAVI зуміли підрівняти гру і поступилися у першій половині з рахунком 5:7.

У другій половині український клуб почав зробив ривок 6:0. Це сталося завдяки чудовій грі литовця Юстінаса "jL" Лекавічуса. VP зуміли повернути інтригу, скоротивши відставання до рахунку 12:11. Але у вирішальний раунді українська команда тріумфувала.

Тепер у особистих зустрічах між цими командами рахунок 3:1 на користь Natus Vincere.

Перемога дозволила вийти Natus Vincere до півфіналу. Там їх суперником буде команда Heroic (16).

EM Rio 2024. Бразилія
Призовий фонд – 250 тисяч доларів
Чвертьфінал, 11 жовтня

Natus Vincere (Україна) – Virtus.pro 2:0 (13:4 Inferno, 13:11 Ancient)

IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Natus Vincere Кіберспорт Counter-Strike 2 VirtusPro IEM Rio 2024

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