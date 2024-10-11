NAVI обіграли російський Virtus.pro і вийшли до півфіналу IEM Rio 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зіграла проти російського складу Virtus.pro (9) у чвертьфіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.
Матч завершився перемогою NAVI з рахунком 2:0.
Перший раунд проходив на мапі Inferno, яка була вибором "ведмедів". Українська команда декласувала росіян у цьому раунді – 13:4.
На карті Ancient, яка вже була вибором "народжених перемагати", початок був не найкращим – Virtus.pro повели з рахунком 4:0, але NAVI зуміли підрівняти гру і поступилися у першій половині з рахунком 5:7.
У другій половині український клуб почав зробив ривок 6:0. Це сталося завдяки чудовій грі литовця Юстінаса "jL" Лекавічуса. VP зуміли повернути інтригу, скоротивши відставання до рахунку 12:11. Але у вирішальний раунді українська команда тріумфувала.
Тепер у особистих зустрічах між цими командами рахунок 3:1 на користь Natus Vincere.
Перемога дозволила вийти Natus Vincere до півфіналу. Там їх суперником буде команда Heroic (16).
Natus Vincere (Україна) – Virtus.pro 2:0 (13:4 Inferno, 13:11 Ancient)
IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.