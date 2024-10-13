Natus Vincere зіграють проти німецької команди Mouz у фіналі IEM Rio 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зіграє проти німецької організації MOUZ (5) у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.
Початок матчу запланований на 20:00 за київським часом. Вирішальний поєдинок буде у форматі Во5.
Для NAVI це вже шостий фінал поспіль. "Народжені перемагати" впритул наблизилися до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близькі до того, щоб повторити неймовірний рекорд FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).
Також попереду є досягнення Astralis 2018-19 років, коли команда 7 разів поспіль зуміла дійти у вирішальний матч.
Зауважимо, що у NAVI триває цікава серія з результатів у цих фіналах. Команда перемагає у кожному другому вирішальному матчі. І, відповідно, програє також через раз. За цією логікою фінал в Ріо для команди має бути переможним.
У матчах 1/2 фіналу українська організація обіграла у складному матчі норвезьку команду Heroic. "Мишки" були сильнішими за бразильців FURIA.
Natus Vincere (Україна) – MOUZ (Німеччина)
IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.