Natus Vincere зіграють проти німецької команди Mouz у фіналі IEM Rio 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) зіграє проти німецької організації MOUZ (5) у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Початок матчу запланований на 20:00 за київським часом. Вирішальний поєдинок буде у форматі Во5.

Для NAVI це вже шостий фінал поспіль. "Народжені перемагати" впритул наблизилися до власного рекорду (7 поспіль фіналів у 2021 році) та близькі до того, щоб повторити неймовірний рекорд FaZe у 2023-24 роках (8 фіналів).

Також попереду є досягнення Astralis 2018-19 років, коли команда 7 разів поспіль зуміла дійти у вирішальний матч.

Зауважимо, що у NAVI триває цікава серія з результатів у цих фіналах. Команда перемагає у кожному другому вирішальному матчі. І, відповідно, програє також через раз. За цією логікою фінал в Ріо для команди має бути переможним.

У матчах 1/2 фіналу українська організація обіграла у складному матчі норвезьку команду Heroic. "Мишки" були сильнішими за бразильців FURIA.

IEM Rio 2024. Бразилія.

Призовий фонд – 250 тисяч доларів

Фінал, 13 жовтня

Natus Vincere (Україна) – MOUZ (Німеччина)

IEM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.