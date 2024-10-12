Реваншу не буде: визначився суперник NAVI у фіналі IEM Rio 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) у фіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2 зустрінеться з MOUZ (5).

Німецька команда вийшла у фінал після перемоги над бразильською FURIA (14) з рахунком 2:0. "Мишки" познущалися із суперника перед домашньою публікою на їхньому ж виборі Nuke, завершивши його з результатом 13:3. А потім продовжили розгром і на своєму піку Mirage.

Фінальний поєдинок відбудеться завтра, 13 жовтня, і проходитиме у форматі Во5. Початок – о 20:00 за київським часом. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

Що цікаво, бразильці на цьому турнірі вже грали проти MOUZ на груповому етапі та перемогли їх з рахунком 2:1. А в наступному матчі вони здолали і Natus Vincere.

Читайте також : NAVI вийшли у 6-й фінал поспіль та наблизилися до неймовірного рекорду

IEM Rio 2024. Бразилія

Призовий фонд – 250 тисяч доларів

Півфінал, 12 жовтня

MOUZ (Німеччина) – FURIA (Бразилія) 2:0 (13:3 Nuke, 13:3 Mirage)

Своєю чергою NAVI вийшли у фінал завдяки неймовірному камбеку в матчі проти Heroic. Зауважимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.