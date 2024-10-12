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NAVI з шаленим камбеком перемогли Heroic та вийшли у фінал IEM Rio 2024

Микола Дендак — 12 жовтня, 21:07
NAVI з шаленим камбеком перемогли Heroic та вийшли у фінал IEM Rio 2024
HLTV

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) у неймовірному матчі перемогла норвезьку організацію Heroic (16) у півфіналі IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці невдало розпочали свій вибір Ancient, програвши першу половину з рахунком 4:8. Після цього NAVI дещо вирівняли гру, проте здійснити камбек не вдалося.

Далі гра перейшла на Dust2, де Natus Vincere ще більше провалили першу половину (3:9). Проте навіть цієї переваги не вистачило для норвезької організації, щоб здобути комфортну перемогу. Вони були в раунді від тріумфу, але українці зуміли перевести гру в овертайм та навіть виграти її.

Все вирішувалося на Mirage, де саме NAVI виявилися сильнішими. Що цікаво, команда вперше за всю гру зуміла вийти вперед в основний час.

Тож "народжені перемагати" пройшли до фіналу, де позмагаються з переможцем дуелі FURIA – MOUZ. Для команди ще 6-й поспіль фінал на всіх турнірах. А ось Heroic за 3-4 місце отримали 20 тисяч доларів.

Для NAVI це буде вже перший фінал на цьому турнірі в історії. Також зазначимо, що цього року Natus Vincere вперше перемогли цього суперника. Востаннє це було ще в CS:GO.

IEM Rio 2024. Бразилія
Призовий фонд – 250 тисяч доларів
Півфінал, 12 жовтня

Natus Vincere (Україна) Heroic (Норвегія) 2:1 (9:13 Ancient, 16:13 Dust2, 13:6 Mirage)

IEM Rio 2024 завершиться 13 жовтня. Переможець турніру отримає 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.

Heroic Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 IEM Rio 2024

Heroic

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