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S1mple тепер другий: ZywOo отримав рекордне MVP від HLTV

Микола Дендак — 16 березня 2025, 22:55
S1mple тепер другий: ZywOo отримав рекордне MVP від HLTV
S1mple
Getty images

24-річний французький кіберспортсмен Матьє "ZywOo" Ербо отримав 22-ге MVP від авторитетного порталу HLTV.

Таким чином француз обійшов показник легендарного гравця з України Олександра "S1mple" Костилєва, у якого 21 нагорода найкращому гравцю.

Матьє отримав цю нагороду за те, що допоміг своїй команді Vitality (2) здобути розгромну перемогу над MOUZ (8) у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 21.

Шанс на те, що S1mple поверне собі лідерство в цьому рейтингу – низький. Востаннє 27-річний українець виступав за Falcons, ще восени 2024 року.

В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на мейджор. Наразі Костилєв перебуває в запасі NAVI.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.

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