Furia сенсаційно виграла IEM Chengdu 2025, NAVI – на останньому місці

Микола Дендак — 9 листопада 2025, 14:11
Furia сенсаційно виграла IEM Chengdu 2025, NAVI – на останньому місці
FURIA

Сьогодні, 9 листопада, відбувся фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Chengdu 2025, в якому зустрічалися найкраща команда попереднього сезону Vitality та Furia.

Зустріч завершилася сенсаційною перемогою бразильської команди з рахунком 3:0.

Попри такий рахунок, гра була дуже рівною. На кожній з трьох мап була серйозна бороться, і до останнього не було зрозуміло, хто ж переможе. Однак кожного разу саме Furia дотискала свого суперника.

За перше місце на турнірі бразильці отримали 310 тисяч доларів, а французька організація заробила 150 тисяч доларів призових.

IEM Chengdu 2025
Ченду, Китай
Фінал, 9 листопада

Furia (Бразилія) – Vitality (Франція) 2:1 (Ancient 13:11, Inferno 13:10, Overpass 13:11)

Зауважимо, що на цьому турнірі також змагалася українська організація Natus Vincere, яка посіла останнє місце та заробила 4 тисячі доларів. За весь 2025 рік у NAVI тільки два фінали та одна перемога. Минулого року фіналів було 9, а перемог – 5.

Нагадаємо, у середині жовтня NAVI зазнали прикрої поразки в фіналі Thunderpick World Championship 2025. Їх перемогла саме FURIA. Українська команда вигравала 2:0 за мапами, але віддала суперникам гру (2:3).

