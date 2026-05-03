NAVI без шансів програли фінал BLAST Rivals проти найкращої команди світу

Українська команда Natus Vincere зазнала поразки у фіналі престижного LAN-турніру BLAST Rivals Spring 2026 з СS2, який проходить в американському місті Форт-Верті, штат Техас.

"Народжені перемагати" протистояли найкращому колективу світу Vitality у протистоянні bo5 (до трьох виграних мап).

Французький клуб виявився кращим на перших трьох картах та без проблем завоював черговий трофей до своєї скарбнички.

Також Vitality виграли 250 тисяч доларів призового фонду, які діляться навпіл між клубом та гравцями. Зазначимо, що гравці NAVI заробили 75 тисяч, а українська організація 125 тисяч доларів.

BLAST Rivals 2026 Season 1

Плейоф, Фінал

Vitality (Франція) – Natus Vincere (Україна) 3:0 (16:12 Nuke, 13:11 Anubis, 13:3 Dust2)

NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze

Vitalyrt: ropz, flameZ, ZywOo, apeX, mezii

Нагадаємо, що наприкінці березня NAVI програли Vitality у фіналі BLAST Open Rotterdam 2026. Матч також завершився з рахунком 3:0 на користь французів.