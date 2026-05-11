Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

B8 зазнали поразки від bb team на старті турніру IEM Atlanta 2026

Олексій Мурзак — 11 травня 2026, 22:47
B8 зазнали поразки від bb team на старті турніру IEM Atlanta 2026

Українська кіберспортивна організації B8 зазнала поразки на старті турніру IEM Atlanta 2026 по CS2, який розпочався в США.

У першому матчі групового етапу наша команда програла bb team з рахунком 1:2.

B8 виграли на мапі Mirage, однак потім зазнали поразок на Nuke та Dust2.

У підсумку український колектив опустився в нижню сітку групи A де зіграє проти програвшого в матчі Vitality vs BC.Game.

Як відомо, на турнірі також виступлять ще дві українські команди: NAVI та Passion UA, які свої матчі зіграють пізніше.

IEM Atlanta 2026
Груповий етап, група А

B8 – bb team 1:2 (16:14 Mirage, 8:13 Nuke, 5:13 Dust2)

Напередодні стало відомо, що головний тренер B8 Іван "maddened" Йорданіді не встиг отримати візу для участі в турнірі IEM Atlanta 2026.

Турнір IEM Atlanta 2026 проходить у місті Атланта, США, на арені Georgia World Congress Center. Він триватиме з 11 до 17 травня 2026 року. У змаганні беруть участь 16 найсильніших команд світу. Призовий фонд турніру складає $1,000,000.

Кіберспорт Counter-Strike 2 B8 CS2

Кіберспорт

Головний тренер B8 не встиг отримати візу в США та пропустить турнір IEM Atlanta 2026
Скандал у кіберспорті, не обійшлося без росіян: "stesso" заявив, що під його іменем грала інша людина
NAVI знову обіграли FaZe і вийшли у фінал турніру BLAST Rivals
NAVI обіграли FaZe і пробилися в плейоф BLAST Rivals
Twitch забанив російських стрімерів за рекламу Алабуга Політеху, пов'язаного з виробництвом Шахедів

Останні новини