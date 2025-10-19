А трофей був так близько: NAVI примудрилися програти у фіналі Thunderpick World Championship 2025
Сьогодні, 19 жовтня, українська кіберспортивна команда Natus Vincere не зуміла здобути перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025.
NAVI програли одній з найкращих команд світу Furia з рахунком 2:3.
"Народжені перемагати" не відчули суперника на власній мапі Mirage, забравши її з рахунком 13:6. Також українська команда без особливих проблем виграла вибір суперників Inferno (13:9).
І коли до трофею залишалася одна перемога, прокинулися суперники. Спершу бразильська організація відповіла перемогою на Nuke (вибір NAVI), забравши мапу з результатом 8:13. Далі розгромили NAVI на Dust2 (13:5) і декласували українців на Train (13:1).
Таким чином "народжені перемагати" здобули друге місце на Thunderpick World Championship 2025 та отримали 150 тисяч доларів призових. Це лише другий фінал NAVI у 2025 році. Раніше команда вигравала StarLadder StarSeries Fall 2025.
Thunderpick World Championship 2025
Мальта, фінал
19 жовтня
Natus Vincere (Україна) – Furia (Бразилія) 2:3 (Mirage 13:5, Inferno 13:9, Nuke 8:13, Dust2 5:13, Train 1:13)
Напередодні склад Natus Vincere з Dota 2 завершив груповий етап престижного турніру Blast Slam IV та вийшли до плей-ін змагань, плейоф яких проходитиме в Сінгапурі.