А трофей був так близько: NAVI примудрилися програти у фіналі Thunderpick World Championship 2025

Сьогодні, 19 жовтня, українська кіберспортивна команда Natus Vincere не зуміла здобути перемогу у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – Thunderpick World Championship 2025.

NAVI програли одній з найкращих команд світу Furia з рахунком 2:3.

"Народжені перемагати" не відчули суперника на власній мапі Mirage, забравши її з рахунком 13:6. Також українська команда без особливих проблем виграла вибір суперників Inferno (13:9).

І коли до трофею залишалася одна перемога, прокинулися суперники. Спершу бразильська організація відповіла перемогою на Nuke (вибір NAVI), забравши мапу з результатом 8:13. Далі розгромили NAVI на Dust2 (13:5) і декласували українців на Train (13:1).

Таким чином "народжені перемагати" здобули друге місце на Thunderpick World Championship 2025 та отримали 150 тисяч доларів призових. Це лише другий фінал NAVI у 2025 році. Раніше команда вигравала StarLadder StarSeries Fall 2025.

Thunderpick World Championship 2025

Мальта, фінал

19 жовтня

Natus Vincere (Україна) – Furia (Бразилія) 2:3 (Mirage 13:5, Inferno 13:9, Nuke 8:13, Dust2 5:13, Train 1:13)

Напередодні склад Natus Vincere з Dota 2 завершив груповий етап престижного турніру Blast Slam IV та вийшли до плей-ін змагань, плейоф яких проходитиме в Сінгапурі.