Визначились фіналісти Мейджора в Кельні

20 червня, відбулися півфінальні матчі головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Бразильська команда Furia здолала турецьку команду Aurora у двох іграх. Першу мапу "De Dust 2" обирав колектив із Туреччини, проте це його не врятувало – поразка 9:13. На "Nuke" справи в Aurora стали ще гіршими, й вони зазнали поразки 4:13.

У другому протистоянні російська організація Spirit вилетів від саудівського Falcons (у складі котрого, щоправда, теж грають двоє представників РФ). Першу мапу "Anubis" обирали Falcons, й на ній же перемогли у запеклій боротьбі 16:12.

На "Inferno" відновили російський колектив відновив паритет, вигравши 13:8, й гра перейшла до третьої мапи. На "Dust 2" Spirit поступилися 12:16 та вилетіли з турніру.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

1/2 фіналу, 20 червня

FURIA – Aurora 2:0

Falcons – Spirit 2:1

Зауважимо, у чвертьфінальних матчах Team Spirit здолала G2 Esports, а французька Vitality не змогла нічого протиставити саудівській Falcons.

Нагадаємо, 13 червня українська команда B8 прикро поступилася турецькій FUT та покинула турнір з рахунком 0:3 у третьому стейджі. До цього клуб пройшло перший етап (3:0) та другий (3:2).

А наступного дня Monte програли MongolZ, також завершивши змагання за крок від плейоф (1:3). Команда з Монастирища стартувала з другого стейджу, який також здолала з рахунком 3:2.

В останній день групового етапу турнір покинули останні наші представники: найкраща українська організація NAVI, а також турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов.