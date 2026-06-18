На одну російську команду менше: визначилася перша півфінальна пара Мейджора в Кельні

У четвер, 18 червня, відбулися перші чвертьфінальні матчі головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Спершу між собою зустрічалися дві російські організації – Aurora, склад якої повністю складається з турків, та BetBoom, чиїм власником є заборонена в Україні букмекерська контора, що веде незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Впевнену перемогу з рахунком 2:0 здобули турецькі гравці.

В іншому протистоянні зустрічалися команди з Південної Америки – бразильська Furia та сенсаційна аргентинська 9z. Якщо бразильці підходили до турніру претендентами на трофей, то аргентинців більшість аналітиків ставили на виліт.

Однак ще на груповому етапі 9z спершу перемогли головного фаворита турніру Vitality, після чого ще й ледь не обіграли друге місце світового рейтингу Spirit (двічі дозволили росіянам відігратися та поступилися на овертаймах).

Чвертьфінал аргентинський клуб також почав сенсаційно, забравши першу мапу. Однак на другій та третій Furia підтвердила свій статус та таки вийшла у півфінал, де зіграє саме проти Aurora.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Чвертьфінал, 18 червня

Aurora (-) – BetBoom (-) 2:0 (13:6 Nuke, 13:9 Anubis)

Furia (Бразилія) – 9z (Аргентина) 2:1 (8:13 Dust2, 13:9 Mirage, 13:7 Overpass)

В інших чвертьфіналах німецька G2 зіграє проти росіян зі Spirit, а французька Vitality зустрічатимуться із Falcons із Саудівської Аравії. І якщо Spirit є явними фаворитами, то Vitality, попри тотальну домінацію останні півтора року, традиційно важко грають проти Falcons, тож цілком можуть сенсаційно поступитися.

Нагадаємо, 13 червня українська команда B8 прикро поступилася турецькій FUT та покинула турнір з рахунком 0:3 у третьому стейджі. До цього клуб пройшло перший етап (3:0) та другий (3:2).

А наступного дня Monte програли MongolZ, також завершивши змагання за крок від плейоф (1:3). Команда з Монастирища стартувала з другого стейджу, який також здолала з рахунком 3:2.

В останній день групового етапу турнір покинули останні наші представники: найкраща українська організація NAVI, а також турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов.