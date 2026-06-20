Визначились півфіналісти Мейджора в Кельні

У ніч з 19 на 20 червня, відбулися чвертьфінальні матчі головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026, за підсумком яких були сформовані пари 1/2 фіналу.

Російська Team Spirit здолала G2 Esports. Напружена зустріч завершилась з рахунком 2:1 – 9:13 на Overpass, 16:14 на Dust2 і 25:22 на Mirage.

Французька Vitality не змогла нічого протиставити саудівській Falcons – 11:14 на Anubis, 13:11 на Inferno та 11:13 Dust2.

Таким чином Falcons у півфіналі зустрінуться з Team Spirit, в іншій парі бразильська Furia протистоятиме Aurora.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

1/4 фіналу, 19 червня

Team Spirit – G2 Esports 2:1

Falcons – Vitality 2:1

Нагадаємо, 13 червня українська команда B8 прикро поступилася турецькій FUT та покинула турнір з рахунком 0:3 у третьому стейджі. До цього клуб пройшло перший етап (3:0) та другий (3:2).

А наступного дня Monte програли MongolZ, також завершивши змагання за крок від плейоф (1:3). Команда з Монастирища стартувала з другого стейджу, який також здолала з рахунком 3:2.

В останній день групового етапу турнір покинули останні наші представники: найкраща українська організація NAVI, а також турецька FUT, у складі якої виступають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов.