Тренер NAVI назвав винуватця провалу команди на турнірі BLAST World Final 2024

Тренер української кіберспортивної команди Natus Vincere (1) Андрій "B1ad3" Городенський взяв вину на себе за провал команди на турнірі BLAST World Final 2024.

Про це він написав у себе в акаунті "Х" (Twitter).

"Досить важливий урок перед RMR... На жаль, ми вилетіли занадто швидко, це мій провал. Обидві команди грали набагато краще за нас, тому цілком заслужено. Але ми повернемося сильнішими! Як завжди, дякую за підтримку", – написав він.

Quite important lesson before RMR... Unfortunately we are out too fast, it's a failure from my side. Both teams played way better than us, so fully deserved. But we will come back stronger! As always



Thank you for support. #blastpremierworldfinal — B1ad3 (@Navi_B1ad3) October 31, 2024

Нагадаємо, NAVI в першій грі зазнали поразки від Astralis, а потім у межах другого поєдинку групового етапу програли команді FaZe Clan.

Зазначимо, що Natus Vincere перервали власний стрік з 6 поспіль фіналів. Востаннє вони перемагали на IEM Rio 2024, де у фіналі здолали MOUZ.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Наступним турніром команди стане Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR A, який пройде з 17 по 20 листопада 2024 року.