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Тренер NAVI назвав винуватця провалу команди на турнірі BLAST World Final 2024

Руслан Травкін — 1 листопада, 11:46
Тренер NAVI назвав винуватця провалу команди на турнірі BLAST World Final 2024
Андрій "B1ad3" Городенський
HLTV

Тренер української кіберспортивної команди Natus Vincere (1) Андрій "B1ad3" Городенський взяв вину на себе за провал команди на турнірі BLAST World Final 2024.

Про це він написав у себе в акаунті "Х" (Twitter).

"Досить важливий урок перед RMR... На жаль, ми вилетіли занадто швидко, це мій провал. Обидві команди грали набагато краще за нас, тому цілком заслужено.

Але ми повернемося сильнішими! Як завжди, дякую за підтримку", – написав він.

Нагадаємо, NAVI в першій грі зазнали поразки від Astralis, а потім у межах другого поєдинку групового етапу програли команді FaZe Clan.

Зазначимо, що Natus Vincere перервали власний стрік з 6 поспіль фіналів. Востаннє вони перемагали на IEM Rio 2024, де у фіналі здолали MOUZ.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Наступним турніром команди стане Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR A, який пройде з 17 по 20 листопада 2024 року.

Natus Vincere Кіберспорт B1ad3 Counter-Strike 2

B1ad3

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