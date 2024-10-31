NAVI поступилися FaZe та покинули BLAST World Final 2024

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere поступилася американській команді FaZe у межах другого поєдинку групового етапу престижного турніру BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2.

Гра відбувалася в форматі best of 3. "Народжені перемагати" забрали вибір опонента Inferno з рахунком 13:6. Далі гра перейшла на мапу Mirage, де українська організація не змогла тріумфувати, відправившись на вирішальну карту Ancient, де FaZe також виявилися сильнішими.

Цією поразкою NAVI перервали власний стрік з 6 поспіль фіналів. Востаннє вони перемагали на IEM Rio 2024, де у фіналі здолали MOUZ.

BLAST World Final 2024

Сінгапур, 30 жовтня

Призовий фонд – $1 000 000

FaZe – Natus Vincere 2:1 (6:13 Inferno, 13:8 Mirage, 13:6 Ancient)

NAVI потрапили до групи A, де їхніми суперниками також були Astralis, яким українці несподівано поступилися у стартовому матчі турніру.

BLAST World Final 2024 відбуватиметься з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд змагань складає 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Наступним турніром команди стане Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR A, який пройде з 17 по 20 листопада 2024 року.