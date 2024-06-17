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Тренер NAVI пояснив причини поразки від російської Spirit у фіналі BLAST Premier: Spring Final

Микола Дендак — 17 червня, 16:31
Тренер NAVI пояснив причини поразки від російської Spirit у фіналі BLAST Premier: Spring Final

Тренер української команди Natus Vincere (6) Андрій "B1ad3" Городенський вважає, що його команда програла російській Spirit у фіналі BLAST Premier: Spring Final, оскільки мала мало часу на підготовку.

Його слова передає HLTV.

"Що пішло не так, так це те, що ми були трохи недбалими у виконанні наших ідей, наприклад, у реагуванні. На мою думку, BO5 трохи забагато для нас. У нас було мало часу на підготовку, мали лише дві години на тренування.
Зазвичай ми маємо щонайменше 4-5 годин, не враховуючи перерви, до BO3, але ми закінчили вчора пізно. Це дуже вплинуло на нас, тому що ми не мали глибокого розуміння того, що вони хочуть зробити, або що ми хочемо зробити, на всіх картах.
Я думаю, що їм важко грати BO5, грати на кожній карті на повну силу, як вони це роблять у BO3. Але що є, те є. Не те щоб ми програли через це, просто це те, що вплинуло на нас, на мою думку", — сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 3:1. Також напередодні "народжені перемагати" поступилися Heroic та вилетіли з турніру з Counter-Strike 2 IEM Dallas-2024.

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