NAVI програли росіянам у фіналі BLAST Premier: Spring Final

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (6) програла російській Spirit (5) у фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 BLAST Premier: Spring Final.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. На першій карті Ancient (вибір росіян), українці без шансів програли першу половину (2:10). Вони спробували відігратися, проте перевага буда занадто великою (9:13).

Другою мапою був Dust2, і на ній була вже більш рівна гра, проте "народжені перемагати" поступилися з таким самим кінцевим рахунком.

Вирішальною міг стати Mirage, проте NAVI вирішили відновити інтригу, і показали неймовірну гру, завершивши першу половину з рахунком 10:2, і зрештою, впевнено перемогли (13:4).

Проте все вирішилося на наступній мапі Nuke, яка була повторенням другої. Також рівна перша половина, проте українській команді не вистачило сил на другу. Зрештою, росіяни дотиснули свого суперника і довели фінальне протистояння до впевненої перемоги (13:6).

Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

BLAST Premier: Spring Final

Англія, Лондон

Призовий фонд — $200,000

Фінал, 16 червня

Spirit — Natus Vincere (Україна) 3:1 (13:9 Ancient, 13:9 Dust2, 4:13 Mirage, 13:6 Nuke)

Нагадаємо, у минулому матчі "народжені перемагати" у важкому матчі перемогли Faze (3), а раніше впевнено здолали данську Astralis (7).

У півфіналі "народжені перемагати" зустрілися зі ще однією російською командою Virtus.pro, і познущалися з неї, впевнено пройшовши у фінал.