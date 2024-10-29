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Тренер NAVI прокоментував перехід S1mple у Falcons

Микола Дендак — 29 жовтня, 21:34
Тренер NAVI прокоментував перехід S1mple у Falcons
Андрій "B1ad3" Городенський
HLTV

Тренер української кіберспортивної команди Natus Vincere (1) Андрій "B1ad3" Городенський вважає, що перехід Олександра "S1mple" Костилєва у Falcons із Саудівської Аравії дасть йому можливість повернутися на високий рівень.

Слова Городенського передає HLTV.

"В цілому успіх цього рішення залежить від S1mple, його цінностей, його бачення майбутнього, прогресу та повернення. Звісно, у нього є власна стратегія, і це не означає, що вона хороша чи погана, просто вона його власна, тому важко оцінити це ззовні. Але це точно не погано, це дуже гідна можливість повернутися на tier-1 сцену: в нього є досвідчений тренер і непогані досвідчені гравці", – сказав тренер.

Нагадаємо, до цього переходу останній матч S1mple був за Falcons на турнірі BLAST Premier Spring Showdown 2024, який відбувся ще 7 березня. Тоді українець програв команді Metizport з рахунком 2:1.

А вже після приєднання до нової команди Олександр став лідером організації за статистикою на двох турнірах, проте це не врятувало Falcons від останніх місць.

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Natus Vincere

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