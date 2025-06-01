Сєлємєнєва здобула третю нагороду для України на Прем’єр-лізі з карате

Українка Еліна Сєлємєнєва виграла бронзову медаль на фінальному етапі Прем’єр-ліги сезону, який проходить у Марокко.

У вирішальній сутичці українка не залишила жодних шансів триразовій чемпіонці світу Ірині Зарецькій з Азербайджану. Підсумковий рахунок – 4:1 на користь Еліни.

Зазначимо, що це третя медаль на етапі для України. Раніше бронзові нагороди вибороли Андрій Заплітний та Юлія Палашевська.

Нагадаємо, напередодні Сєлємєнєва стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Тоді вона впевнено перемогла титуловану італійку Сільвію Семераро.