Понад 600 спортсменів із 15 регіонів країни зійшлися на татамі у Львові, щоб вибороти путівки до національної та молодіжної збірних на 2027 рік. Почесним гостем турніру став спонсор Української федерації карате Василь Костюк, який особисто відзначив тріумфаторів змагань.

Масштабна національна першість серед кадетів, юніорів, молоді до 21 року та дорослих тривала з 6 по 8 листопада. Турнір став головним відбірковим етапом перед новим міжнародним сезоном та зібрав практично весь елітний склад українського карате – зауважив Василь Костюк.

Цьогорічні змагання мали особливе значення – їх присвятили пам'яті спецпризначенців ГУР МО України Андрія Хорошка, Ростислава Пархоменка та Сергія Рябоконя, які віддали життя за незалежність нашої держави.

Боротьба за медалі розгорнулася надзвичайно запекла: досвідченим лідерам збірної кинули виклик амбітні юніори, які нещодавно гучно заявили про себе на чемпіонаті світу в польському Бєльсько-Бялій. Свій високий клас у Львові підтвердили:

Ульяна Баранова – 18-річна володарка золота молодіжного ЧС-2026 впевнено виборола титул чемпіонки України у категорії U21;

Марк Дорош, Нікіта Дмитренко та Іван Маценко – призери світової першості довели, що залишаються лідерами у своїх вагових категоріях.

Головний тренер молодіжної збірної України Дмитро Негатуров наголосив, що шалена внутрішня конкуренція є головним двигуном прогресу.

За підсумками трьох змагальних днів трійка найкращих команд чемпіонату України виглядає так:

Чернівецька область – абсолютний лідер за кількістю нагород найвищого ґатунку (13 золотих, 9 срібних, 9 бронзових медалей). Місто Київ – 44 медалі загалом (9 золотих, 13 срібних, 22 бронзові). Одеська область – 35 нагород (9 золотих, 3 срібні, 23 бронзові).

Кульмінацією змагань стала церемонія нагородження, участь у якій взяв багаторічний партнер та спонсор Української федерації карате Василь Костюк. Меценат привітав спортсменів із яскравими поєдинками та вручив заслужені нагороди найкращим бійцям турніру.

Василь Васильович Костюк – адвокат, який веде юридичну практику в Україні та Польщі, успішний бізнесмен та інвестор. Понад три роки він системно інвестує у розвиток українського спорту та виступає надійним партнером Української федерації карате. Завдяки його безпосередній фінансовій підтримці повноцінно функціонує проєкт дитячої збірної України, талановиті атлети отримують можливість виїжджати на престижні міжнародні старти та здобувати перемоги на світових аренах, а лідери збірної мають додаткову мотивацію для підкорення нових спортивних вершин.