Українці виграли дві бронзи на чемпіонаті Європи з карате

Українські спортсмени Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи з карате.

Талібов у бронзовому фіналі здолав представника Чехії Ондржея Босака ударом на останній секунді поєдинку категорії 84+ кг.

Сєлємєнєва впевнено перемогла титуловану італійку Сільвію Семераро у категорії до 68 кг. Зазначимо, що це друга медаль бронзового ґатунку для каратистки на рівні чемпіонатів Європи.

Найкращим показником збірної України на континентальних першостях було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).

Водночас максимальну кількість нагород Україна здобувала 2017 року в Коджаелі (Туреччина) – 6 (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові; 4-те місце у загальному заліку).

Раніше українські каратисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі в Єгипті.