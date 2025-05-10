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Українці виграли дві бронзи на чемпіонаті Європи з карате

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 09:56
Українці виграли дві бронзи на чемпіонаті Європи з карате
Еліна Сєлємєнєва
instagram.com/karate_concordia

Українські спортсмени Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи з карате.

Талібов у бронзовому фіналі здолав представника Чехії Ондржея Босака ударом на останній секунді поєдинку категорії 84+ кг.

Сєлємєнєва впевнено перемогла титуловану італійку Сільвію Семераро у категорії до 68 кг. Зазначимо, що це друга медаль бронзового ґатунку для каратистки на рівні чемпіонатів Європи.

Найкращим показником збірної України на континентальних першостях було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).

Водночас максимальну кількість нагород Україна здобувала 2017 року в Коджаелі (Туреччина) – 6 (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові; 4-те місце у загальному заліку).

Раніше українські каратисти здобули дві медалі на міжнародному турнірі в Єгипті.

Карате Талібов

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