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Палашевська виборола бронзу Прем’єр-ліги з карате

Олександр Булава — 1 червня 2025, 16:46
Палашевська виборола бронзу Прем’єр-ліги з карате
Юлія Палашевська
Ukrainian Karate Federation

Українська спортсменка Юлія Палашевська здобула бронзову нагороду фінального етапу Прем’єр-ліги сезону, який проходить у Марокко.

У категорії до 50 кг українка у виснажливому бронзовому фіналі здолала титуловану француженку Софію Боудербен.

Рахунок був рівним 4:4, тож на останніх секундах Палашевська змогла здобути вирішальний бал та здобула перемогу за сеншю (ситуація, коли в змаганні рахунок рівний, і перемога присуджується тому, хто першим набрав бал).

Нагадаємо, напередодні Палашевська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. У фінальній сутичці вона перемогла латвійку Олександру Михайлову. Проте після сутички змінили своє рішення та відібрали нагороду в українки.

Карате

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