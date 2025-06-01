Заплітний здобув другу нагороду для України на Прем’єр-лізі з карате

Андрій Заплітний виборов бронзову нагороду фінального етапу Прем’єр-ліги сезону, який проходить у Марокко.

У вирішальній сутичці українець вирвав перемогу у представника Туреччини Булуту Енесу. Заплітний програв під час матчу, проте на останніх секундах зміг переломити хід зустрічі та здобув бронзу з рахунком 4:3.

Заплітний здобув свою п'яту нагороду на етапах Прем’єр-ліги

Нагадаємо, що для України це друге медаль на етапі. Раніше Юлія Палашевська у виснажливому бронзовому фіналі здолала титуловану француженку Софію Боудербен.