Заплітний здобув другу нагороду для України на Прем’єр-лізі з карате
Facebook/ Андрій Заплітний
Андрій Заплітний виборов бронзову нагороду фінального етапу Прем’єр-ліги сезону, який проходить у Марокко.
У вирішальній сутичці українець вирвав перемогу у представника Туреччини Булуту Енесу. Заплітний програв під час матчу, проте на останніх секундах зміг переломити хід зустрічі та здобув бронзу з рахунком 4:3.
Заплітний здобув свою п'яту нагороду на етапах Прем’єр-ліги
Нагадаємо, що для України це друге медаль на етапі. Раніше Юлія Палашевська у виснажливому бронзовому фіналі здолала титуловану француженку Софію Боудербен.