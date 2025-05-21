Справу Нганну про смертельну ДТП можуть перекваліфікувати

Кримінальну справу про смертельну ДТП за участю колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну можуть перекваліфікувати через ймовірну лікарську помилку під час надання допомоги потерпілій.

Про це повідомляє La Sueur.

Раніше трагедія розглядалась за статтею "ненавмисне вбивство", але згодом було виявлено нові факти, які можуть зменшити потенційне покарання для бійця.

"Під час лікування пані Тсами Мануелли в лікарні було допущено серйозну лікарську помилку, зокрема передозування анестезією, яка безпосередньо спричинила її смерть. Ми вимагаємо, щоб було пролито повне світло на відповідальність лікарні та медичного персоналу", – йдеться у судовому пресрелізі.

Зазначимо, що сам Нганну доставив постраждалу до лікарні, коли збив її на мотоциклі наприкінці квітня.

38-річний Нганну є ексчемпіоном UFC у важкій вазі. Провів два бої у професійному боксі, програвши Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Раніше боєць заявляв про бажання провести бій з Деонтеєм Вайлдером.

Раніше камерунець запевнив, що буде підтримувати сім'ю загиблої та допомагати матеріально.