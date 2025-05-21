Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Єдиноборства

Справу Нганну про смертельну ДТП можуть перекваліфікувати

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 11:46
Справу Нганну про смертельну ДТП можуть перекваліфікувати
Getty Images

Кримінальну справу про смертельну ДТП за участю колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну можуть перекваліфікувати через ймовірну лікарську помилку під час надання допомоги потерпілій.

Про це повідомляє La Sueur.

Раніше трагедія розглядалась за статтею "ненавмисне вбивство", але згодом було виявлено нові факти, які можуть зменшити потенційне покарання для бійця.

"Під час лікування пані Тсами Мануелли в лікарні було допущено серйозну лікарську помилку, зокрема передозування анестезією, яка безпосередньо спричинила її смерть. Ми вимагаємо, щоб було пролито повне світло на відповідальність лікарні та медичного персоналу", – йдеться у судовому пресрелізі.

Зазначимо, що сам Нганну доставив постраждалу до лікарні, коли збив її на мотоциклі наприкінці квітня.

38-річний Нганну є ексчемпіоном UFC у важкій вазі. Провів два бої у професійному боксі, програвши Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Раніше боєць заявляв про бажання провести бій з Деонтеєм Вайлдером.

Раніше камерунець запевнив, що буде підтримувати сім'ю загиблої та допомагати матеріально.

UFC ДТП помер Франсіс Нганну

Франсіс Нганну

Вайлдер підтвердив перемовини про бій з Нганну
Завжди підтримуватиму цю сім'ю, – Нганну висловився про смертельне ДТП із 17-річною дівчиною
Ексчемпіон UFC збив насмерть 17-річну дівчину
Це питання часу: Вайлдер – про бій з Нганну
Колишній суперник Ф'юрі та Джошуа хоче бою з Володимиром Кличком

Останні новини