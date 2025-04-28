Ексчемпіон UFC збив насмерть 17-річну дівчину

Відомий камерунський боєць змішаних єдиноборств і боксер Франсіс Нганну став винуватцем ДТП із летальним фіналом.

Про це повідомляє CameroonOnline.

Інцидент трапився на Пасху в околицях Яунде (Камерун). Нганну їхав за кермом мотоцикла та збив 17-річну дівчину на ім’я Нтсама Бріджит Мануела. Спортсмен негайно надав першу медичну допомогу постраждалій, після чого самостійно доставив її до лікарні.

Лікарі провели екстрену операцію, проте врятувати життя дівчини не вдалося. Сам Нганну взяв на себе всі витрати, пов’язані з лікуванням і госпіталізацією дівчини.

Інші деталі трагічного інциденту не повідомляються. Наразі не відомо, чи будуть правоохоронні органи відкривати кримінальну справу проти Нганну.

38-річний камерунець є ексчемпіоном UFC у важкій вазі. Провів два бої у професійному боксі, програвши Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Заявляв про бажання провести бій з Деонтеєм Вайлдером.