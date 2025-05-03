Завжди підтримуватиму цю сім'ю, – Нганну висловився про смертельне ДТП із 17-річною дівчиною

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну вперше прокоментував смертельне ДТП зі своєї вини, в результаті якого загинула 17-річна дівчина.

Слова бійця наводить TMZ.

"Від самого початку я був поряд із сім'єю, запропонувавши фінансову допомогу, моральну підтримку та свої співчуття. Я мав особисті зустрічі із ними та продовжу підтримувати цю родину.

Я несу цей тягар у собі, а мої думки наразі лише із родичами загиблої. Моя підтримка буде з ними назавжди", – сказав Нганну.

Після трагічної аварії лікарі провели екстрену операцію, проте врятувати життя дівчини не вдалося. Сам камерунець взяв на себе всі витрати, пов’язані з лікуванням і госпіталізацією дівчини.

Зазначимо, що у поліції справа розглядається за статтею "ненавмисне вбивство".

38-річний Нганну є ексчемпіоном UFC у важкій вазі. Провів два бої у професійному боксі, програвши Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Раніше боєць заявляв про бажання провести бій з Деонтеєм Вайлдером.