Нганну назвав зіркового боксера, з яким хоче провести бій

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Франсіс Нганну (0-2 у боксі) хоче провести бій проти Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО).

Про це він заявив у коментарі для The Ringmagazine.

"Наступний бій я проведу в боксі. Я цього хочу. Я не закінчив із боксом. Не хочу сказати, що в ММА мені легше, я розумію цей спорт, у мене тут більше досвіду, але хочу битися на боксерському рингу. Я пристрасно бажаю отримати бій із Деонтеєм Уайлдером. Просто у нашому протистоянні 80-відсоткова ймовірність, що хтось засне. Буде нокаутований або він, або я", – сказав Нганну.

Камерунець на професійному ринзі провів 2 поєдинки. Його суперниками були Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

"Циганський король" провів бій з колишнім чемпіоном UFC у жовтні 2023 року, і тоді перемогу роздільним рішенням суддів здобув Ф'юрі, побувавши в нокдауні по ходу поєдинку.

У березні 2024-го Френсіс Нганну провів бій з Ентоні Джошуа, зазнавши дострокової поразки в другому раунді через кілька місяців після того, як пройшов усю дистанцію з Ф'юрі.