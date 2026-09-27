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Росіяни пошкодили стадіон "Металіст" у Харкові

Денис Іваненко — 27 вересня 2026, 11:01
Росіяни пошкодили стадіон Металіст у Харкові
Стадіон "Металіст"
kharkov.comments.ua

Після чергового обстрілу росіян у Харкові постраждав стадіон Металіст.

Про це повідомила Харківська ОВА.

На опублікованій фотографії помітно, що пошкоджено фасад арени. Попередньо удар був завданий російським FPV-дроном.

Інформація про постраждалих людей не надходила.

Пошкодження на стадіоні Металіст
Пошкодження на стадіоні "Металіст"
Харківська ОВА

Зазначимо, що стадіон "Металіст" не приймає офіційних футбольних матчів з початку повномасштабного вторгнення. Однойменний клуб 27 вересня домашній поєдинок буде проводити в Ужгороді, де зустрінеться з Черніговом.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року росіяни пошкодили або зруйнували 88 стадіонів в Україні. З них 14 були знищені повністю.

У серпні під ударом опинилась арена "Чорноморець" в Одесі. Тоді був пошкоджений дах, скління та трибуни.

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