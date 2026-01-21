Стала відома причина смерті американського гросмейстера Народицького

Згідно з токсикологічним звітом, опублікованим владою Північної Кароліни, в організмі американського шахового гросмейстера Даніеля Народицького на момент його смерті минулого року була виявлена ​​комбінація стимуляторів та психоактивних речовин.

За інформацією NBC News, на момент смерті в організмі Народицького були метамфетамін, амфетамін, 7-гідроксимітрагінін та мітрагінін.

Метамфетамін та амфетамін є синтетичними стимуляторами, тоді як 7-гідроксимітрагінін та мітрагінін є основними психоактивними інгредієнтами, що містяться в кратомі, добавці, яку можна використовувати як стимулятор.

Народицького знайшли мертвим у жовтні 2025 року у його будинку в Шарлотті, Північна Кароліна. Йому було 29 років.

Його знайшли непритомним на дивані його друзі, гросмейстер Олександр Бортник та Пітер Джаннатос, засновник Шарлоттського шахового центру.

Бортник сказав, що прийшов перевірити свого друга після того, як той не відповідав на його дзвінки та повідомлення. Він також сказав, що Народицький був засмучений ситуацією з Володимиром Крамником, колишнім чемпіоном світу з шахів, якого він колись обожнював, і який звинуватив його в шахрайстві.