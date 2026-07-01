Українка Гнатишин піднялася на 215 позицій в оновленому рейтингу ФІДЕ

Українка Анастасія Гнатишин показала найбільший прогрес в оновленому жіночому рейтингу ФІДЕ. Завдяки перемозі на чемпіонаті Європи вона додала 214 очок, що дозволило їй піднятися на 18 сходинку.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної шахової федерації.

"Анастасія Гнатишин стала лідером місяця за приростом рейтингу, набравши неймовірні 214 рейтингових очок після перемоги на чемпіонаті Європи серед жінок", – йдеться в соцмережах ФІДЕ.

Перед стартом ЧЄ 15-річна українка була на 233-му місці світового рейтингу. Зазначимо, що відразу після тріумфу на турнірі в рейтингу реального часу Гнатишин буда на сімнадцятому місці.



Анастасія також очолила рейтинг у категорії "Girls" – шахістки, які не старші 21 року.

Як і раніше, лідеркою серед українок є Анна Музичук – сьоме місце і 2529 очок ЕЛО. Вона додала 7 пунктів, що дозволило піднятися на одну позицію.

Марія Музичук посідає дев'ятнадцяте місце – 2463.

До сотні найкращих також входять Анна Ушеніна (№31, 2426), Юлія Осьмак (№34, 2418) та Наталія Букса (№59, 2382).

Перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Лей Тінцзе, Чжу Веньцзюнь та Чжу Цзінер.

Нагадаємо, серед чоловіків до першої сотні входять чотири гросмейстери з України.