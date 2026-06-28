Freestyle Chess World Championship: усе, що треба знати про турнір, на який кваліфікувалася Музичук

Днями українська гросмейстерка Анна Музичук стала черговою учасницею майбутнього чемпіонату світу з шахів Фішера, або як ще називаюсь цю версію гри – фристайл-шахи.

Наша співвітчизниця доволі впевнено пройшла перший відбірковий цикл через турніри Freestyle Friday, достроково посівши перше місце.

У цьому тексті ми детально розповімо про змагання, яке особисто просував Магнус Карлсен, та дамо відповіді на такі питання: що таке шахи Фішера, чому це престижно і який взагалі регламент.

З чого все почалось

Хоча як дисципліну для великих турнірів цей вид шахів можна вважати молодим, загалом ідея має 30-річну історію – у 1996-му Роберт Фішер на спеціальній пресконференції представив свою концепцію гри, згідно з якою фігури на першій та восьмій горизонталі розміщуються випадковим чином, що нівелює дебютну підготовку гравців.

Приклад розташування фігур у Шахах-960

Ідея полягала в тому, щоб позбавити гросмейстерів нескінченної підготовки до матчів, яка мала безліч математичних прорахунків й зводилась до одного – у кого краще пам'ять.

Сама концепція має декілька назв, але усі вони означають одне й те саме: шахи Фішера, фристайл-шахи, Шахи 960. Також гра має декілька обмежень:

король розміщається між двома турами;

слони мають бути різнопольними;

пішаки на другій та сьомій горизонталі як у класиці;

Ініціатива Карлсена і одразу конфлікт з ФІДЕ

Вперше міжнародна федерація провела чемпіонат світу з фристайл-шахів у 2019 році, і тоді зірковий норвежець програв фінал Веслі Со. Після цього настала перерва аж до 2022 року і "золото" взяв Хікару Накамура, а сам Карлсен здобув бронзову нагороду.

Після цього ідея грати ЧС з Шахів-960 дещо стихла – тобто ФІДЕ не квапилась оголошувати наступний турнір, а Карлсен, який вже давно не претендував на класичну шахову корону, вирішив взяти справу до своїх рук.

Так у 2024-му народилась ідея Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge – повноцінний чемпіонат з п'яти етапів, який визначав би "чемпіона світу з шахів Фішера", яку норвежець просував разом із бізнесменом Яном Генріком Бюттнером.

Магнус Карлсен та Ян Генрік Бюттнер Freestyle Chess

Ще до старту туру ФІДЕ виступила із повідомленням до організаторів, що не дозволить будь-кому, окрім себе, оголошувати чемпіона світу й пригрозила юридичними наслідками. Бюттнер разом із Магнусом критикували федерацію за монополію на шахи, а бізнесмен навіть озвучив вимогу від організації до них – 500 тисяч доларів щорічно за право називати переможця чемпіоном світу.

У підсумку, після довгих переговорів Freestyle Chess погодились прибрати з регламенту статус чемпіона світу для майбутнього переможця, а ФІДЕ більше не була проти проведення туру.

Ба більше, того ж року ФІДЕ та Freestyle Chess оголосили про співпрацю, яку можна назвати злиттям – і чемпіонат світу буде, і чемпіон, і гратимуть у фристайл-шахи, перший з яких відбувся цього року.

Як потрапити на чемпіонат світу з шахів Фішера?

На кожному турнірі виступає по вісім гравців у відкритому та жіночому змаганні. Для того, щоб потрапити на престижний турнір є декілька шляхів:

три призери попереднього змагання;

виступи на Grenke Freestyle Chess Open;

один переможець Freestyle Friday на Chess.com (два у жінок);

два переможця окремо визначених турнірів;

Last Chance Online Qualifier – онлайн-турнір безпосередньо перед стартом ЧС (для відкритого змагання);

Шахісти, які вже кваліфікувались на чемпіонат світу 2027 року

Відкрите змагання

Магнус Карлсен

Фабіано Каруана

Нодірбек Абдусатторов

Вінсент Кеймер

Жіночий турнір

Бібісара Асаубаєва

Анна Музичук

Алуа Нурман

Дінара Вагнер

Харіка Дроноваллі

Зазначимо, що Анна Музичук нещодавно виграла перший етап Freestyle Friday, Бібісара Асаубаєва виграла минулорічний виставковий матч у Алєксандри Костєнюк (фактично у 2027 році буде перший в історії турнір), а інші три гросмейстерки посіли призові місця на Grenke Freestyle Chess Open.

Також цікаво, що попередньо "п'ятничні турніри" мали бути майже увесь 2026 рік, проте відносно нещодавно міжнародна федерація змінила правила, розділивши їх на два етапи з двома перепустками.

Цікаво, але важко запам'ятати? Не хвилюйтесь, це ж ФІДЕ – наступного року знову будуть зміни.

Коли та де відбудеться чемпіонат світу з Шахів-960 у 2027 році

Обидва змагання відбудуться у німецькому місті Вайсенхаусі, але не паралельно: жіночий турнір триватиме з 5 по 7 лютого, а відкритий – з 12 по 14-те.

Першість проходитиме, як і минулого року, на території Weissenhaus Private Nature Luxury Resort.

Оскільки регламент майбутнього змагання ще не опубліковано, то ми спиратимемось на попередній турнір. Минулого року це було одноколове змагання, за підсумками якого чотири гросмейстери проходили у півфінал, а решта розігрувала 5-8 місце.

Контроль часу на першому етапі був 10 хвилин +5 секунд за кожен хід, а далі вже 25+10. Як і на багатьох супертурнірах, організатори забороняють гросмейстерам погоджуватись на швидкі нічиї – у 2026-му шахісти мали зробити для цього щонайменше 30 ходів.

Також очікуємо, що для кожного туру буде обрано окрему стартову позицію фігур – заради цього і створювались шахи Фішера.

Суму призового фонду ще не розкрито, але минулого року він складав 300 тисяч доларів, з яких чемпіон отримував 100 000.

Загалом ідея ФІДЕ та Магнуса Карлсена, який лобіював такий формат чемпіонату світу, зрозуміла – за стільки років фігур на шахівниці не побільшало, а новинок гросмейстери знаходять все менше, від того партія у класиці зводиться до вичікування на помилку суперника, чим і займався норвежець довгі роки. Федерація, зі свого боку, теж не хотіла втрачати шалені гроші – інтереси сторін у певній точці зійшлись.

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Саме через це Карлсен у 2022 році відмовився захищати титул чемпіона світу і потім знайшов для себе рішення, як повернути пристрасть до гри. Втім, останні результати видатного шахіста не вражають, тож є надія на поверення Магнуса у боротьбу за "класичну корону".