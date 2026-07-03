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Текст апеляції вже готовий: росіянин Крамнік обурився дискваліфікацією від ФІДЕ

Володимир Максименко — 3 липня 2026, 19:50
Текст апеляції вже готовий: росіянин Крамнік обурився дискваліфікацією від ФІДЕ
Владімір Крамнік

Російський гросмейстер Владімір Крамнік висловився про рішення ФІДЕ дискваліфікувати його на один рік.

Слова шахіста навели російські ЗМІ.

Так, Крамнік заявив, що текст апеляції був готовим ще до оголошення рішення від комісії з етики та дисципліни ФІДЕ, а сам вердик вважає несправедливим та неправомірним.

За словами гросмейстера, у своєму рішенні міжнародна федерація порушила "десятки процесуальних пунктів", а тому у своїй перемозі він не має жодних сумнівів.

Нагадаємо, міжнародна шахова федерація дискваліфікувала Владіміра Крамніка після розслідування смерті американського шахіста Даніеля Народицького – росіянина визнали винуватим у цькуванні, приниженні честі та гідності гравців та кібербулінгу.

Крамнік активно публікував статистику "Титульних вівторків", де називав їх "Читерські вівторки", оперуючи тим, що грати як Давід Навара та Даніель Народицький стабільно якісно неможливо без допомоги. Згодом Навара опублікував текст про своє хитке психічне становище, а ось Народицький скаржився друзям, що тиск з боку Крамніка дуже погано на нього впливає.

Народицького знайшли мертвим у жовтні 2025 року у його будинку в Шарлотті, Північна Кароліна. Йому було 29 років.

У січні цього року влада Північної Кароліни опублікувала заяву щодо причин смерті американського гросмейстера.

Владімір Крамник ФІДЕ Шахи

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