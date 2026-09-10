Визначились дата та місце проведення чемпіонату Європи з рапіду та бліцу

Європейський шаховий союз оголосив дату та місце проведення континентальної першості зі швидких шахів.

Про це повідомила пресслужба організації.

Так, турніри з рапіду та бліцу відбудуться у португальському місті Портімау в 5 по 7 грудня. Восьмого грудня у цьому ж місті відбудеться чемпіонат Європи з шахів Фішера.

Усі три змагання буде розіграно за швейцарською системою, але з різною кількістю турів: 11 в рапіді, 13 у бліці та 9 турів відведено для шахів Фішера.

Загальний призовий фонд усіх турнірів складатиме 40 000 євро, з яких 20 тисяч розраховано на рапід, 12500 на бліц та 7 500 на шахи Фішера.

Контроль часу:

рапід: 15 хвилин +10 секунд;

бліц: 3 +2;

Fischer Random: 10 +5;

Нагадаємо, шахи Фішера – різновид гри, коли фігури на першій та восьмій горизонталях розміщено випадковим чином, але дзеркально між чорними та білими.

Нагадаємо, чинними чемпіонами Європи у класичних шахах є українці Анастасія Гантишин та Роман Дегтярьов.