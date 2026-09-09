Визначились представники України на шаховій Олімпіаді для людей з інвалідністю

Збірна України визначилась зі складом на шахову Олімпіаду для людей з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, до складу команди увійшли Артьом Андрієнко, Микола Муха, Григорій Дяк, Сергій Коваленко та Світлана Соломна.

Зауважимо, що у кожній команді має бути чотири основні шахісти та один резервний. При цьому важливо, щоб в кожному турі грали щонайменше один гравець кожної статі. У змагання візьмуть участь гравці з вадами зору, слуху а фізичними обмеженнями.

Змагання відбуватимуться за швейцарською системою у сім турів – загалом зареєстровано 40 команд.

Контроль часу класичний: 90 хвилин на перші 40 ходів +30 хвилин до завершення партії з додаванням 30 секунд за кожен хід починаючи з першого.

Змагання розпочнуться 11 вересня і перші шість турів розпочинатимуться о 13:00 за київським часом. Останній, сьомий тур, буде зіграно 17 вересня о 9:00.

ФІДЕ

Як і Всесвітня Олімпіада, цей турнір відбудеться в узбекистанському місті Самарканд.

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ відмовилась допускати російських шахістів до майбутніх змагань.