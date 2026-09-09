Карлсен: Гадаю, з часом шахи в класичному форматі будуть розв'язані

Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен висловився про перспективи класичних шахів та вплив молодого покоління на гру.

Слова ексчемпіона світу наводить Rookreview.

"Останніми роками спостерігається цікава тенденція – молоді гравці зарано відходять від основної теорії і це змінює гру. Це, безумовно, продовжило життя класичним шахам. Як одного разу сказав Каруана, все має відбуватись трохи швидше й гра має орієнтуватись на інтуіцію, уяву та імпровізацію.

Так чи інакше, але з часом шахи у своєму класичному форматі будуть розв'язані і повинні будемо рухатись до чогось більш складного", – розповів Карлсен.

Окрім того, норвежець вказав на те, що є найважливішим у сучасних шахах.

"На мою думку навіть контроль часу вже не такий важливий. Граєте ви рапід або бліц – це вже не так важливо, як те, чи подивляться глядачі ваш 20-секундний ролик в інтернеті", – резюмував Магнус.

Зазначимо, що норвежець продовжує очолювати рейтинг ФІДЕ, маючи у своєму активі 2823 очок ЕЛО. Найближчим переслідувачем ексчемпіона світу є Хікару Накамура – 2792.

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Раніше повідомлялось, що тренер Магнуса Карлсена отримав посаду у Федерації шахів України.