Відомий український гросмейстер отримав посаду у ФШУ
Ігор Коваленко
facebook.com/IgorKhalevKovalenko
Один з кращий українських шахістів Ігор Коваленко отримав посаду у структурі ФШУ.
Про це повідомила пресслужба федерації.
Так, шахіст став заступником виконавчого директора Володимира Ковальчука за напрямком "Спорт вищіх досягнень".
На Коваленка відповідно до посади покладено наступні функції:
- Координація та підтримка діючих професійних шахістів;
- Підготовка національного резерву та розвиток талантів;
- Розвиток інституту тренерства та системна співпраця зі збірними;
Зазначимо, що сам Коваленко тривалий час був найкращим українцем в рейтингу ФІДЕ, але згідно з останнім оновленням втратив 30 позицій і тепер посідає 76 місце.
Раніше повідомлялось, що посаду у Федерації шахів України також отримав тренер Магнуса Карлсена Петер Хейне Нільсен.