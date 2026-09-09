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Відомий український гросмейстер отримав посаду у ФШУ

Володимир Максименко — 9 вересня 2026, 12:42
Відомий український гросмейстер отримав посаду у ФШУ
Ігор Коваленко
facebook.com/IgorKhalevKovalenko

Один з кращий українських шахістів Ігор Коваленко отримав посаду у структурі ФШУ.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Так, шахіст став заступником виконавчого директора Володимира Ковальчука за напрямком "Спорт вищіх досягнень".

На Коваленка відповідно до посади покладено наступні функції:

  • Координація та підтримка діючих професійних шахістів;
  • Підготовка національного резерву та розвиток талантів;
  • Розвиток інституту тренерства та системна співпраця зі збірними; 

Зазначимо, що сам Коваленко тривалий час був найкращим українцем в рейтингу ФІДЕ, але згідно з останнім оновленням втратив 30 позицій і тепер посідає 76 місце.

Раніше повідомлялось, що посаду у Федерації шахів України також отримав тренер Магнуса Карлсена Петер Хейне Нільсен.

ФШУ Шахи Ігор Коваленко

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