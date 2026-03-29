Шахи

Музичук розпочала турнір претенденток з нічиєї проти переможниці Кубку світу

Володимир Максименко — 29 березня 2026, 21:02
Анна Музичук
ФІДЕ

Українська шахістка Анна Музичук розпочала свої виступи на турнірі претенденток з нічиєї проти Дів'ї Дешмух.

Суперниці зробили 41 хід (погоджуватись на нічию можна після 40-го, – прим. ред.) та уклали мирову. На дошці виникла абсолютно рівна ситуація: кожна з гросмейстерок мала по одній турі, слону та трьох пішаків.

У другому турі Анна Музичук зіграє проти китаянки Тань Чжуньї – партія відбудеться завтра, 30 березня о 15:30 за київським часом.

Зауважимо, що Дів'я Дешмух – переможниця Кубку світу минулого року, а українка потрапила на турнір через відмову Хампі Конеру від участі як гравчиня із найвищим рейтингом серед тих, хто не кваліфікувався.

Це вже четверте змагання такого рівня для Музичук. Раніше українка посідала друге місце у 2019 році, у турнірі-2022/23 вилітала на стадії 1/2 фіналу, а у 2024-му виступила провально – останнє восьме місце без жодної перемоги.

У 2017 році, коли чемпіонка світу з шахів визначалась у нокаут-турнірі, українка дісталась фіналу, де програла Тань Чжуньї 2,5:3,5. 

Раніше повідомлялось, що Спортивний арбітражний суд зобов'язав російську шахову федерацію припинити діяльність на окупованих територіях України.

