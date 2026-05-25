Музичук та Карлсен захищатимуть чемпіонські звання: прев'ю супертурніру Norway Chess 2026

Norway Chess є одним з найпрестижніших шахових турнірів у світі, куди можна потрапити лише за спеціальним запрошенням – змагання традиційно збирає найкращих гросмейстерів, які боротимуться за солідні призові та міжнародне визнання.

Вперше турнір було розіграно у 2013 році у Ставангері й з того часу місце проведення першості не змінювалось, а 2024-й рік став історичним – організатори додали жіноче змагання, яке минулого літа виграла Анна Музичук.

Ми пропонуємо ознайомитись зі складом учасників цьогорічного Norway Chess, де титулована українка разом із Магнусом Карлсеном захищатимуть свої титули.

Norway Chess Open

Склад чоловічого змагання зазнав помітних змін порівняно з 2025 роком – лише Магнус Карлсен та Гукеш Доммараджу зберегли свої місця, тоді як вперше у Ставангері зіграє Вінсент Кеймер.

Магнус Карлсен

Норвегія

2840 очок ЕЛО, 1 місце рейтингу ФІДЕ

Магнус Карлсен instagram.com/secretlab/

Незмінний з 2011 року перший номер рейтингу ФІДЕ сім разів ставав переможцем турніру, зокрема у минулі два роки. Титулований норвежець з 2023 року не бере участь у боротьбі за шахову корону, хоче й неформально продовжує її носити.

Напередодні Ставангера Карлсен виграв Tepe Sigeman Chess Tournament, здолавши у драматичному стилі Арджуна Ерігайсі – гросмейстери набрали однакову кількість очок у класичному турнірі, а в Армагеддоні перемогу святкував саме Магнус.

Вінсент Кеймер

Німеччина

2759 очок ЕЛО, 7 місце рейтингу ФІДЕ

Вінсент Кеймер instagram.com/vincentkeymer2004/

21-річний уродженець Майнца свій перший великий турнір виграв ще у 2018 році, але з 2024-го почав активно стукати до шахової еліти: перше місце рейтингу шахістів U-20, перемога на Weissenhaus Freestyle Chess Grand Slam та високе четверте місце на Великій швейцарці-2025. У 2024-му Кеймер був одним з тренерів Гукеша Доммараджу під час матчів з Дінем Ліженем за чемпіонство світу.

Для Кеймера це перше запрошення на Norway Chess, яке каже і усім вболівальникам, і самому Вінсенту про його солідний прогрес у грі та авторитеті в шаховому світу.

Аліреза Фіруджа

Франція

2759 очок ЕЛО, 10 місце рейтингу ФІДЕ

Аліреза Фіруджа instagram.com/alirezafirouzja/

Ще один представник чільної десятки у свої 22 роки може похизуватись низкою перемог на найвищому рівні: це і Велика швейцарка-2021, і Кубок Сінкфілда наступного року, і бронза чемпіонату світу з бліцу, і дві участі у турнірі претендентів.

У Ставангер уродженець Ірана приїхав втретє – до цього молодий гросмейстер виступав на турнірі у 2020 (срібло) і у 2021-му (також срібло) – саме час перетнути цю межу?

Веслі Со

США

2754 очок ЕЛО, 9 місце рейтингу ФІДЕ

Веслі Со instagram.com/gmwesleyso/

Досвідчений американець філіпіпнського походження також має у своєму послужному списку низку гучних перемог, зокрема Grand Chess Tour-2016, Tata Steel Chess наступного року, перемога на чемпіонаті світу з шахів Фішера у 2019 та участь у турнірі претендентів у 2018 році.

Для Весли Со цей Ставангер стане вже шостим в кар'єрі, але при цьому жодної перемоги в класичному змаганні – лише один тріумф у бліц-турнірі у 2018 році. Зауважимо, що цей формат з 2023-го не проводиться.

Рамешбабу Прагнанандха

Індія

2733 очок ЕЛО, 13 місце рейтингу ФІДЕ

Рамешбабу Прагнанандха instagram.com/pragg_chess/

Один з двох гросмейстерів на турнірі, які перебувають поза чільною десяткою у травневому рейтингу, продовжує вважатись одним з головних талантів сьогодення.

Напередодні 20-річний Прагг зіграв на турнірі претендентів, де не зміг поборотись бодай за престиж – сьоме місце і лише одна перемога за 14 партій.

Тим не менш, Рамешбабу завершив минулий рік на першому місце рейтингу FIDE Circuit, де гравцям нараховуються очки відповідно до їхній перемог протягом року. Також минулого року Прагнанадха переміг на Tata Steel Chess у групі Майстрів, здолавши й тай-брейку чинного чемпіона світу Гукеша Доммараджу.

Тренери індійця відзначають дуже сильний характер гросмейстера, який здатен швидко залишати невдачі позаду, а тому у Ставангері вболівальники очікують на найкращу версію шахіста, який здатен переграти будь-кого.

Гукеш Доммараджу

Індія

2732 очок ЕЛО, 13 місце рейтингу ФІДЕ

Гукеш Доммараджу instagram.com/gukesh.official

Молодий гросмейстер став чемпіоном світу у 2024 році, побивши віковий рекорд Руслана Пономарьова – на момент перемоги йому було лише 18 років, 6 місяців та 4 дні.

Для Гукеша це буде третій виступ на Norway Chess, де він вже грав у 2023 та 2025 роках – 10 та третє місце відповідно.

Зауважимо, що довгий час після здобуття титулу чемпіона світу Доммараджу не міг набрати форму, хоча минулого року зміг обіграти Магнуса Карслена – трапилось це саме у Ставангері, а за перемогою були емоції великого норвежця, які швидко стали вірусними.

Турнір продемонструє суспільству, чи зміг індієць переломити себе, чи більшість оглядачів справедливо не особливо багато очікує від Гукеша, адже він не винен, що Магнус свого часу відмовився від титулу, а Дінь Ліжень зламався під час фінального матчу – обставини зробили його чемпіоном світу.

Norway Chess Women

Майбутнє змагання стане лише третім в історії у Ставангері, але українці вже встигли вписати своє ім'я в його історію – минулого року в Норвегії тріумфувала львів'янка Анна Музичук.

Цього року турнір знову збере найкращих шахісток з усього світу, де наша співвітчизниця захищатиме свій титул.

Цзюй Веньцзюнь

Китай

2559 очок ЕЛО, 3 місце рейтингу ФІДЕ

Цзюй Веньцзюнь instagram.com/happylittleju/

35-річна гросмейстерка утримує титул чемпіонки світу з 2018 року, захистивши за цей час корону у протистояннях з Катериною Лагно, Алєксандрою Горячкіною, Лей Тінцзе та Тань Чжуньї.

Читайте також : Фото Перед домінацією Веньцзюнь: як українки ставали чемпіонками світу з шахів

Перший в історії жіночий Ставангер Веньцзюнь виграла, а ось минулого року виступила невдало – четверте місце та три очки відставання від переможниці Анни Музичук.

Цьогорічний Norway Chess китаянки абсолютно точно може розглядати як один з фрагментів підготовки до захисту титулу чемпіонки світу проти Вайшалі Рамешбабу, адже рівень суперниць дійсно вражає.

Чжу Цзінер

Китай

2546 очок ЕЛО, 4 місце рейтингу ФІДЕ

Чжу Цзінер ФІДЕ

Ще одна представниця Піднебесної, яка довгий час перебуває на провідних позиція жіночих шахів. Цікаво, що саме дві представниці Китаю можуть похизуватись титулом чемпіонки світу – Цзінер шаховою короною поступилась саме Веньцзюнь.

Напередодні Чжу взяла участь у турнірі претенденток, де виступила дуже гідно, набравши 7.5 очок, які у підсумку дозволили виграти бронзову медаль.

Хампі Конеру

Індія

2535 очок ЕЛО, 6 місце рейтингу ФІДЕ

Хампі Конеру kunashni.com

Досвідчена гросмейстерка відмовилась від участі на турнірі претенденток в останню мить через війну США з Іраном – шахістка вирішила не ризикувати життям через можливі удари останніх по Кіпру.

На рахунку Конеру безліч перемог на призових місць, зокрема це бронза командного ЧС 2015 року, золото чемпіонату світу з рапіду у 2019-му, третє місце на шаховій Олімпіаді у 2022 році та друга золота медаль світової першості з рапіду у 2024-му.

Минулого року Конеру посіла друге місце на Кубку світу, де у фіналі поступилась Дів'ї Дешмух – після пропуску претедентського циклу Хампі, потенційно, матиме подвійну мотивацію на Ставангер.

Попередні два турніри також відбувались за участю індійки, але обидва рази без претензій на перемогу – п'яте та третє місце у 2024 та 2025 роках відповідно.

Дів'я Дешмух

Індія

2500 очок ЕЛО, 11 місце рейтингу ФІДЕ

Дів'я Дешмух instagram.com/divyachess/

Єдина учасниця змагання, яка перебуває поза чільною десяткою щомісячного Х-листа федерації, але вона просто не могла не отримати своє запрошення.

20-річна гросмейстерка є переможницею шахової Олімпіади-2020, а минулого року сенсаційно перемогла на Кубку світу, завдяки чому кваліфікувалась на турнір претедентів. Це дозволило Дів'ї обирати між жіночою Великою швейцаркою та відкритим змаганням, де вона обрала грати з чоловіками – сильне рішення і дуже непоганий виступ (81 місце, зокрема нічия з Гукешем Доммараджу).

Претендентський цикл Дешмух завершила на сьомому місці, набравши 5.5 очок з двома перемогами в активі – цей досвід може допомогти юній шахістці у боротьбі за найпрестижніші турніри.

Анна Музичук

Україна

2522 очок ЕЛО, 8 місце рейтингу ФІДЕ

Анна Музичук instagram.com/anna_muzychuk.official/

Наша співвітчизниця провела дуже неоднозначний турнір претеденток – одноосібне перше місце за підсумки семи турів завершилось сумною п'ятою позицією та відсутністю перемог у другій частині першості.

До Ставангера Музичук їде як чинна чемпіонка – минулого року Анна набрала 16.5 очок й не зазнавши жодної поразки виграла Norway Chess.

Усіх суперниць, окрім Конеру, гросмейстерка вже бачила на Кіпрі під час турніру претеденток, а тому усі ми очікуємо на якісний виступ Музичук та, щонайменше, місце у топ-2.

Бібісара Асаубаєва

Казахстан

2527 очок ЕЛО, 7 місце рейтингу ФІДЕ

Бібісара Асаубаєва instagram.com/bibisarachess

22-річна гросмейстерка демонструє шалений прогрес протягом усієї кар'єри, вигравши свій перший великий турнір у 2021 році – тоді Асаубаєва виграла чемпіонат світу з бліцу, а згодом ще двічі тріумфувала на такому рівні, зокрема минулого року.

Також у 2025-му Бібісара пройшла Велику швейцарку без поразок, фінішувавши на третьому місці. Цьогорічну кампанію представниця Казахстану розпочала з другого місце на турнірі претеденток, де їй не вистачило лише пів очка, щоб звести боротьбу із Рамешбабу до тай-брейків.

Формат та призові турніру

Як і раніше, Norway Chess відбудеться у форматі колового турніру із класичним контролем часу, а у випадку рівної кількості очок гросмейстери та гросмейстерки гратимуть Армагеддон.

Контроль часу: 120 хвилин, +10 секунд за кожен хід починаючи з 41-го

Армагеддон: 10 хвилин для білих, 7 для чорних, +1 секунда ха кожен хід після 41-го. У випадку нічиєї – перемога чорних фігур.

Призовий фонд: по 180 000 доларів, зокрема 75 200 для переможця кожного турніру.

Час проведення: 25 травня – 6 червня 2026 року.